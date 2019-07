A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 384 casos de sarampo no Estado de São Paulo de janeiro a 15 de julho deste ano. Desses, 272 casos estão concentrados na capital, o que representa 70% da incidência, de acordo com dados divulgados pela secretaria.

Com isso, a campanha de vacinação contra o sarampo vai prosseguir até o dia 16 de agosto na capital paulista. O prazo é válido para as cidades que começaram a campanha na semana passada: Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul.

A meta é vacinar mais de 900 mil jovens e adultos de 19 a 29 anos nas cinco cidades que iniciaram a campanha na última semana.

Na capital, a campanha começou em 10 de junho, com o objetivo de vacinar 2,9 milhões jovens paulistanos. Até o momento, foram vacinadas cerca de 74 mil pessoas.

No dia 20 de julho, será realizado o Dia D em todas as cidades. A ação é oportunidade para que pessoas que ainda não foram imunizadas compareçam a posto de saúde em seu tempo livre.

A faixa etária dos 19 aos 29 anos é considerada mais vulnerável a infecções devido à menor procura pela segunda dose da vacina. Por isso, a imunização é destinada a esse público, que não precisa apresentar a carteira para tomar a vacina.

Profissionais de saúde das redes pública e privada também devem estar imunizados, considerando a possibilidade de contato com pessoas infectadas.

A secretaria alerta, no entanto que as gestantes e os pacientes imunodeprimidos, como pessoas submetidas a tratamento de leucemia e pacientes oncológicos, não devem tomar a vacina.

A pasta estadual solicitou ao Ministério da Saúde doses extras da vacina para imunizar os públicos destes municípios, que devem ser enviadas pelo órgão Federal de modo escalonado no decorrer das próximas semanas.

Além disso, a Secretaria está firmando parcerias com o objetivo de fortalecer a campanha em curso na capital e ampliar o alcance nos novos municípios. Especificamente na cidade de São Paulo, a campanha já está em curso desde 10 de junho. Até o dia 1º de julho, o município de São Paulo imunizou cerca de 47 mil pessoas.