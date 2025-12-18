Esquema no trânsito da capital paulista será alterado a partir do dia 22 de dezembro

Saiba como vai funcionar o rodízio de carros de São Paulo no 2026

Com a aproximação do fim do ano, motoristas da capital paulista voltam a levantar a mesma dúvida: o rodízio de veículos será suspenso durante o período de festas e férias escolares? A pergunta ganha força porque, historicamente, o fluxo de carros em São Paulo diminui entre o Natal e o início de janeiro.

Nos últimos anos, a Prefeitura adotou decisões diferentes. Em algumas ocasiões, a restrição foi mantida mesmo durante as semanas de Natal e Ano Novo. Em outras, o rodízio acabou suspenso temporariamente. Por isso, a definição oficial costuma ser aguardada com atenção por quem depende do carro no dia a dia.

O que deve acontecer no fim do ano

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, o rodízio de veículos estará suspenso entre os dias 22 de dezembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026. A medida vale para carros de passeio.

O esquema volta a funcionar normalmente a partir do dia 12 de janeiro de 2026, uma segunda-feira, nos horários tradicionais: das 7h às 10h e das 17h às 20h. Motoristas que desrespeitarem a regra estão sujeitos a multa de R$ 130,16, além de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A suspensão vale apenas para carros de passeio. Caminhões continuam sujeitos às restrições, assim como regras específicas, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Como funciona o rodízio em São Paulo

Criado há mais de duas décadas, o rodízio municipal foi adotado como uma das principais medidas para tentar reduzir os congestionamentos e a poluição na capital. A restrição leva em conta o último número da placa do veículo e pode gerar mais de uma autuação no mesmo dia, caso o motorista circule nos dois períodos proibidos.

Atualmente, a regra é a seguinte:

placas com final 1 e 2 não circulam às segundas-feiras;

finais 3 e 4, às terças;

finais 5 e 6, às quartas;

finais 7 e 8, às quintas;

finais 9 e 0, às sextas-feiras.

Quem fica fora da restrição

Alguns veículos são isentos do rodízio, como os utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, pacientes em tratamento de doenças graves e quem faz o transporte dessas pessoas. Também estão liberados veículos de emergência, serviços essenciais, transporte escolar e motocicletas.

Carros registrados fora da capital, no entanto, não estão isentos e precisam respeitar a regra ao circular pela área restrita.

Onde o rodízio é aplicado

O rodízio vale para o chamado Centro Expandido, que engloba o Mini Anel Viário. A área inclui as marginais Tietê e Pinheiros, além de vias importantes como as avenidas dos Bandeirantes, Afonso D’Escragnolle Taunay, Tancredo Neves, Salim Farah Maluf e Anhaia Melo, entre outras.

A Prefeitura de São Paulo informou que mantém atendimento 24 horas pelo telefone 156, canal usado para divulgar mudanças no rodízio, tirar dúvidas e orientar motoristas sobre as regras de circulação na cidade.