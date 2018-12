Os usuários do transporte público de Santa Bárbara d’Oeste passam a contar, desde sexta-feira (30), com uma nova tecnologia, a biometria facial nos ônibus municipais, que visa trazer segurança e praticidade no embarque dos passageiros.

A implantação do sistema começará pelos usuários que têm o direito à gratuidade no transporte, como é o caso dos idosos com mais de 65 anos. Os 32 ônibus da frota receberão o equipamento gradativamente.

Após os idosos, a prefeitura cadastrará a biometria facial dos demais grupos que recebem benefícios, como estudantes, passe vida, passe inclusão e alunos da Guarda Mirim e, por último, a população em geral. No caso dos idosos, trará segurança e agilidade ao embarque, que passará a ser pela porta dianteira.

Para utilização da biometria, o usuário precisa se cadastrar na Diretoria de Gestão de Transporte Municipal, na Rua Santa Bárbara, 891 – Centro, onde será captada a imagem do rosto e entregue um cartão com registro do benefício da gratuidade de uso pessoal.