A Prefeitura de São Bernardo do Campo firmou parceria com o governo do Estado para ampliar a regularização fundiária do município. O objetivo é expandir os serviços de assentamentos irregulares na cidade com a posse definitiva aos moradores.

O compromisso foi firmado pelo prefeito Orlando Morando durante reunião com o secretário estadual de Habitação, Flavio Amary, na capital paulista. O encontro contou ainda com a participação do secretário municipal João Abukater.

“Com esse apoio de recursos do Estado conseguiremos não apenas ampliar nossa capacidade de atuação, como também atuar de forma mais ágil e efetiva na entrega dessa documentação, trazendo dignidade e cidadania à toda nossa população”, destacou o prefeito Orlando Morando.

Nas próximas semanas será feito o mapeamento de famílias residentes em núcleos irregulares aptas a serem contempladas com a regularização fundiária. A expectativa da Prefeitura de São Bernardo é que a partir do segundo semestre ambos os órgãos assinem o acordo para definir o valor de aporte que será empenhado pelo governo estadual na ação.