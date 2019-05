A Scania anunciou ontem, na fábrica de São Bernardo do Campo (SP), que pretende investir R$ 1,4 bilhão na modernização da unidade no período entre 2021 e 2024.

“Nosso ritmo de investimento tem sido de R$ 100 milhões/ano, mas agora, para atender as necessidades das novas tendências ligadas ao mundo do transporte, precisamos elevar esse patamar”, declarou o presidente e CEO da Scania Latin America, Christopher Podgorski. “Estamos há 62 anos no Brasil sempre acreditando na visão de longo prazo e potencial do País e esse aporte reforça nossa jornada em direção ao transporte sustentável.”

O governador João Doria e o secretário de Estado da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, estiveram na fábrica da Scania ontem para acompanhar o anúncio de investimentos da montadora sueca. “A Scania anuncia um novo investimento nesta fábrica, gerando mais empregos, mais renda, mais tecnologia e dando um voto de confiança em São Paulo, em São Bernardo do Campo e no Brasil”, comemorou o governador João Doria. “É uma grande alegria para o Governo do Estado de São Paulo receber a informação de mais esse novo investimento.”

De acordo com Christopher Podgorski, a empresa está ampliando o patamar de investimento no País para atender as novas tendências globais de transportes. “Estamos há 62 anos no Brasil sempre acreditando na visão de longo prazo e potencial do País e esse aporte reforça nossa jornada em direção ao transporte sustentável”, disse. Considerada referência mundial em soluções de transporte sustentável, a Scania é um dos principais fabricantes de caminhões pesados, de ônibus e de motores industriais e marítimos. Em 2016, iniciou um investimento de R$ 2,6 bilhões em sua operação industrial em São Bernardo do Campo para ser concluído até 2020. O recurso teve como principal objetivo adaptar as fábricas para a maior mudança de linha de montagem já realizada em toda sua história e, com isso, a introdução de uma Nova Geração de Caminhões para a América Latina. “Nossa planta faz parte de um sistema de produção global. Acabamos de lançar um produto embarcado com uma plataforma ligada à futuras tecnologias, e esses recursos são base para o que está por vir”, disse Podgorski.

Segundo o executivo, a produção de caminhões a gás na planta de São Bernardo do Campo, planejada para 2020, exemplifica o que a empresa reconhece como um investimento sustentável. “Bom para os negócios e sociedade, e ao mesmo tempo de menor impacto para o meio ambiente.”

A fábrica de São Bernardo do Campo abriga um departamento de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com 250 engenheiros que atuam em parceria com a matriz, na Suécia. Para esse o departamento, Podgorski informou que a previsão de investimento é de R$ 75 milhões, que serão destinados a alterações no Plano Diretor da unidade de produção.

Ao anunciar o investimento de R$ 1,4 bilhão na modernização de sua fábrica, a montadora poderá se enquadrar no Programa IncentivAuto, do governo paulista, que tem como objetivo modernizar a indústria automobilística no Estado, ampliar a produção de veículos, gerar novos empregos e aumentar a receita a partir da oferta de descontos progressivos do ICMS (de até 25%) devido nos produtos fabricados em São Paulo. O valor anunciado pela Scania é R$ 400 milhões a mais que o limite mínimo estipulado pelo IncetivAuto.

Para participar, empresas do setor automotivo interessadas devem apresentar plano de investimento superior a R$ 1 bilhão no Estado e criar, no mínimo, 400 postos de trabalho. O desconto de ICMS aumenta de acordo com o tamanho do investimento e só é repassado à empresa após a conclusão do aporte. Os projetos para participação no programa devem ser apresentados à Comissão de Avaliação da Política de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.