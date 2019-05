Em março, foram protocolados 1.481 processos judiciais relacionados ao mercado de locação, uma alta de 4,4% comparado a fevereiro, segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) obtidos pelo Sindicato da Habitação. Em comparação com março de 2018, a alta foi de 14,9%. / Agências. FOTO:Estadão Conteúdo