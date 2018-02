A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) notificou, na última sexta-feira, o Consórcio Move São Paulo, formado pelas empresas Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC, sobre o prazo de 30 dias, a partir de hoje (5), para a retomada das obras da linha 6-Laranja.

Caso a concessionária não dê continuidade à construção dentro desse período, será dado início ao processo de caducidade do contrato por descumprimento das cláusulas estabelecidas e terá começo uma nova licitação.

Isso porque não houve êxito na transação comercial entre as empreiteiras e o grupo China Railway Engineering Corporation Ltd. (CREC), que se associaria à japonesa Mitsui e à brasileira RUASInvest para adquirir a concessão da linha. Segundo informações da Move São Paulo, a negociação não atendeu às expectativas internas do conselho de administração do grupo chinês.

A implantação da linha 6-Laranja teve início em janeiro de 2015 e, em 2 de setembro de 2016, por decisão unilateral, a Move São Paulo, atualmente única responsável pela implantação do trecho, informou a paralisação integral das obras civis, alegando dificuldades na obtenção de financiamento. /Da Redação