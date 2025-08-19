Temporada de promoção vai até o dia 3 de setembro

Semana do Cinema tem ingresso a 10 reais; veja os filmes

Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro acontece a Semana do Cinema, que traz ingressos por 10 reais em todo o Brasil. Participam da promoção os cinemas associados à ABRAPLEX e FENEEC, como Cinemark e Kinoplex.

Quais os filmes da Semana do Cinema?

Os filmes que fazem parte da temporada são: “O Último Azul”, “Interestelar”, relançado; “Os Caras Malvados 2”; “Anônimo 2”; “A Hora do Mal” e “Os Roses: Até Que A Morte os Separe”.

A ação para levar os brasileiros aos cinemas inclui as redes Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, GNC, Cine Araújo, Moviecom, Arteplex, Cineart, Itaú Cinemas, Petra Belas Artes, Cine Marquise e Playarte. Os ingressos são vendidos nas bilheterias e também pelos sites, da forma convencional.

São válidos todos os filmes e horários disponíveis, porém, em salas comuns. Ou seja, não é possível comprar ingressos de salas IMAX, VIPs, XD, entre outras, por esse valor. Porém, algumas participantes farão exceções.

Esta promoção não é acumulativa com outras, ou seja, quem costuma usar a meia-entrada não pagará a metade dos R$ 10, então estudante e idosos pagarão o mesmo valor que os demais durante esta semana do cinema especial.

Alguns cinemas também terão promoção para os combos de pipoca e refrigerante, mas os valores podem variar com a região.