A cantora Luzia Dvorek apresenta no Sesc Carmo (R. do Carmo, 147), pela última vez, o show “Pestaneja”, que traz ao palco o repertório do seu primeiro disco. Entre as músicas estão “Ouro e sol” e “De amor eu morrerei”. O evento comemora momento e celebra o novo disco, previsto para 2º semestre. / Agências. FOTO: Divulgação