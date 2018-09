O SESI-SP abriu processo para envio de propostas na área cultural na região de Bauru que contempla ainda os municípios de Jaú e Botucatu, com data-limite que se encerra no dia 28/9 às 23h59.

O objetivo é fortalecer a produção artística local e regional em uma programação cultural mais próxima de seu público. Serão selecionadas propostas, para circular em uma, ou mais unidades do SESI-SP, no ano de 2019.

Com a iniciativa, o SESI-SP cumpre um de seus focos de atuação que é democratizar e ampliar o acesso à cultura, bem como incentivar e difundir a multiplicidade e a diversidade das linguagens e tendências artísticas para a formação de plateias. No total, cinco polos regionais irão receber as propostas dos artistas que, por sua vez, devem ter sua trajetória vinculada a alguma das mais de 600 cidades de jurisdição das unidades, relacionadas no Edital, no item 1.4. Os resultados da seleção dos projetos serão publicados nos sites das unidades dos Polos Regionais, no dia 9 de novembro.

As linguagens artísticas requeridas são Artes Cênicas, Música e Literatura. Poderão ser inscritos projetos nos mais variados gêneros da música popular e erudita, em formações instrumentais, vocais e conjuntos musicais (vocal e banda); espetáculos de teatro, teatro-dança, dança, circo-teatro, performances, teatro de rua, teatro de bonecos e formas animadas; além de narração de histórias literárias.

Editais podem ser consultados em Bauru: goo.gl/dge3Gy; Botucatu: goo.gl/p2Dkgw; e Jau: goo.gl/QoSjyT.