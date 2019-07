Uma curta temporada do espetáculo Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia vai ser realizada no Shopping Metrô Itaquera (Av. José Pinheiro Borges) a partir do dia 5 de julho.O evento conta com performances circenses, como malabares, e os ingressos serão vendidos a partir de R$ 30. / Agências. FOTO:Divulgação