Com regência de Marcos Sadao e solo do trompetista Paulo Ronqui, a Banda Sinfônica do Exército (Funceb) encerra no sábado (8), a temporada de 2018, com apresentação única e gratuita, às 20h, no Theatro São Pedro. O teatro fica na Rua Barra Funda, 171, Barra Funda, São Paulo-SP. / Agências. FOTO:Divulgação