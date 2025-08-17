Sorvete de quindim? Marca viraliza nas redes sociais com sabor inusitado

Nada de morango do amor. Chegou a vez do Quindim viralizar

Localizada em um dos endereços mais emblemáticos da cidade de São Paulo, no Edifício Copan, a Tem Umami é um sorveteria que mistura café e padaria, e que cria sorvetes artesanais para além da imaginação. Prova disso é a criação do sorvete de quindim que se tornou um queridinho do público e viralizou nas redes sociais.

Criação da casa, o sorvete de quindim – no formato soft e bonito de ver – leva baba de moça, cocada cremosa, coco fresco, um quindim e uma casquinha de fubá orgânico. Tudo sem conservantes. O sucesso é tamanho que o público tem feito fila para provar o quitute.

A Tem Umami está instalada no térreo do Edifício Copan, na Avenida Ipiranga 200. Dá para acompanhar a marca pelo Instagram @temumami. O estabelecimento funciona de quarta-feira a domingo, das 12h às 20h.

O espaço não tem um salão, então os clientes costumam provar os sorvetes do lado de fora, e aproveitam para tirar fotos com o icônico prédio de Oscar Niemeyer de fundo.

Crédito: Tem Umami/reprodução

Quem criou o Quindim?

A gente sabe que brasileiro ama doces e que várias sobremesas tem a assinatura tupiniquim – vide o morango do amor. Mas e o Quindim?

O quindim, essa sobremesa amarela, brilhante e com sabor inconfundível de coco e açúcar, tem uma história que mistura tradição portuguesa com ingredientes brasileiros.

A base da receita vem dos conventos portugueses, onde as freiras criavam doces à base de gemas de ovos, açúcar e manteiga. Quando chegou ao Brasil, no período colonial, a receita ganhou um toque tropical: o coco ralado, ingrediente abundante por aqui, substituiu a amêndoa usada em Portugal.

Assim nasceu o quindim que conhecemos hoje, doce que conquistou gerações e virou presença obrigatória em festas e padarias.

No entanto, o nome “quindim” tem origem africana, da língua quimbundo, em que significa “encanto” ou “dengo”.