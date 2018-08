A São Paulo Negócios, agência de investimentos e de apoio às exportações do município, está promovendo a participação de pequenas e médias empresas paulistanas em rodadas de negócios com compradores internacionais de oito países e companhias comerciais exportadoras.

As empresas apoiadas no X Encontro Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, organizado pela Ceciex e Apex-Brasil, de ontem (28) a quinta-feira (30), em São Paulo, são participantes do programa São Paulo Exporta.

“Estamos proporcionando ao primeiro grupo de empresas capacitadas pela São Paulo Negócios a oportunidade de iniciar suas exportações para a América Latina, origem dos compradores participantes nesta iniciativa. Com o apoio especializado em comércio internacional oferecido, as empresas selecionadas estão qualificadas para avançar rapidamente nas negociações”, afirma Juan Quirós, presidente da São Paulo Negócios.

Na abertura do evento, na noite de segunda-feira, no Hotel Intercontinental, estiveram presentes representantes da São Paulo Negócios, do Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços, da Associação Comercial de São Paulo, Camex – Câmara de Comércio Exterior, Secretaria de Planejamento Estratégico da Presidência da República, Apex-Brasil, representantes de consulados, embaixadas, entidades empresariais setoriais, câmaras de comércio, empresas exportadoras e indústrias.

Entre as empresas participantes do programa São Paulo Exporta estão a BRDS (Cachaça Ribeiro da Silva), Via Vila (móveis produzidos com madeira de demolição), Banana Brazilian Beachwear (moda praia), Farofa Santa Rita, Guarda Mundo (bolsas), Utopia Pet (acessórios para animais de estimação) e Promilus (produtos de higiene pessoal). /Agência