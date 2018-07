A SPTrans prorrogou para 31 de julho o prazo para alunos com Bilhete Único Estudante gratuito informarem o Número de Identificação Social (NIS) para manter o benefício.

Com a alteração, estudantes que preencheram autodeclaração de baixa renda no site da SPTrans, para solicitar o benefício da gratuidade tarifária, passam a ter mais um mês para informar o NIS no site da SPTrans e manter seu direito ao benefício.

O prazo, originalmente dia 30 de junho, foi prorrogado para permitir que os estudantes que ainda não possuem o seu número do NIS possam obtê-lo durante o período de férias e, então, comecem o semestre letivo com sua documentação regularizada.

Após esse prazo, o estudante que não tiver comprovado baixa renda terá o benefício suspenso já a partir de agosto e deverá regularizar sua situação para receber as cotas gratuitas.

Vale destacar que estudantes cujo benefício gratuito for suspenso não perdem o direito à compra de cotas.

Estudantes de nível superior que possuem a gratuidade por serem participantes de programas como ProUni, Fies, Cotas Sociais e Bolsa Universidade já tem direito ao benefício e não precisam comparecer aos postos. Estudantes da rede pública dos ensinos Fundamental, Médio e técnico profissionalizante também estão isentos.

Para a manutenção da gratuidade, o estudante, ou alguém que more com ele, com mais 16 anos, deve levar obrigatoriamente o CPF ou o Título de Eleitor originais, além dos seguintes documentos de todas as pessoas que moram na casa: RG, CPF, carteira profissional, título de eleitor, certidão de nascimento ou certidão de casamento; declaração escolar de todas as crianças e adolescentes que estudam; e comprovante de residência.

Para consultar os endereços dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)acesse www.sptrans.com.br/cras ou através da Central 156.