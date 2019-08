A Cia. Le Plat du Jour, um dos grupos de teatro infantil mais prestigiados do País, entra em cartaz amanhã na sala B do Teatro Alfa com o espetáculo Chapeuzinho Vermelho. A temporada vai até 1º de setembro, com sessões aos sábado e domingos, às 16 horas. Telefone: 11 5693-4000. / Agências. FOTO:Divulgação