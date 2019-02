Sucesso de público e crítica, Dogville é opção para o Carnaval com sessão sexta e sábado, no Teatro Porto Seguro (Al. Barão de Piracicaba, 740 – São Paulo). Com direção de Zé Henrique de Paula, a peça traz Mel Lisboa interpretando uma forasteira cuja chegada muda a rotina de vilarejo. No elenco está Fábio Assunção. / Agências. FOTO:Divulgação