No sábado, dia 15, às 21h30, a Tupi or Not Tupi apresenta um time de primeira grandeza: Duo Gisbranco, Jaques Morelenbaum e Carlos Malta juntos no palco intimista da casa. Todos os músicos possuem sólida e longa carreira longa e já se encontraram em outros projetos. Rua Fidalga, 360, Vila Madalena, São Paulo -SP. / Agências. FOTO:Diogo Leobons