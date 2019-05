Está chegando ao fim a temporada do espetáculo “O Jardim das Cerejeiras”, de Anton Tchekhov (1860-1904), no Teatro Aliança Francesa. A peça, que celebra os 40 anos do Grupo Tapa com um entrosado elenco de 14 atores em cena, fica em cartaz até dia 2 de junho. / Agências. FOTO:Divulgação