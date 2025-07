Vai ter rodízio em SP com as férias de julho de 2025?

Vai ter rodízio em SP com as férias de julho de 2025?

O rodízio de veículos em São Paulo foi criado há 27 anos para aliviar o trânsito da capital e funciona de acordo com o número final da placa. Mas o sistema costuma ser suspenso em feriados e até no fim do ano, quando o fluxo de automóveis é menor. Mas como fica nas férias escolares de julho? Nós temos a resposta.

Vai ter rodízio de carros em SP no mês de julho

O trânsito da capital paulistana deve manter o rodízio de veículo agora no mês de julho, mesmo com o período de férias da maioria das instituições de ensino. Nos finais de semana e feriado, a proibição segue sendo suspensa.

O sistema funciona da seguinte maneira: placas final 1 e 2 não podem circular às segundas-feiras; final 3 e 4 não circulam às terças; 5 e 6, às quartas; quem tem carro com placa final 7 e 8 está proibido de trafegar às quintas-feiras e às sextas não circulam as placas 9 e 0.

Dias de rodízio em São Paulo:

Finais 1 e 2: das 7h às 10h e das 17h às 20h de segunda-feira

Finais 3 e 4: das 7h às 10h e das 17h às 20h de terça-feira

Finais 5 e 6: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quarta-feira

Finais 7 e 8: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quinta-feira

Finais 9 e 0: das 7h às 10h e das 17h às 20h na sexta-feira

São isentas as pessoas com problemas de saúde que comprometam a mobilidade, em tratamento de doença grave ou quem faz o transporte delas, médicos e serviços públicos e/ou essenciais, como coleta de lixo, correios, serviços funerários, manutenção de rede elétrica, transporte escolar, transporte público, motos, entre outros. Carros de outras cidades não são isentos.

O rodízio deve ser respeitado de segunda a sexta-feira e, se for flagrado, o motorista paga uma multa no valor de R$ 130,16 e recebe quatro pontos na carteira. Se for flagrado duas vezes no mesmo dia, é penalizado em dobro.

É possível tomar duas multas de rodízio no mesmo dia?

Embora o valor da multa de rodízio não esteja entre as mais altas, o condutor deve ficar ciente que é possível tomar duas multas em um mesmo dia. Isso porque o rodízio em SP é divido no período da manhã e da tarde, ou seja, se o motorista descumprir os horários, a punição será em dobro.

O rodízio foi criado em 1997, pela Lei Municipal 12.490 e regulamentada pelo Decreto 37.085. A proposta foi de tentar diminuir a circulação de veículos em vias públicas da cidade, e assim melhorar as condições do trânsito em São Paulo capital. Além de reduzir a poluição na capital paulista.