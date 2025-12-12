DCI SP

Veja o horário do desfile de balões gigantes em São Paulo no sábado

Evento começa às 16h

Escrito por Anny Malagolini
desfile de balões gigantes Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Inspirado no evento de Dia de Ação de Graças da Macy’s em New York, a cidade de São Paulo também terá um desfile de balões gigantes. Neste sábado, 13 de dezembro, o Minhocão, Elevado Presidente João Goulart (sentido centro–bairro), receberá a celebração com clima natalino.

+ Fique atento a que horas acende a árvore de Natal do Ibirapuera em 2025

Como vai ser o desfile de balões gigantes

O Minhocão será tomado por clima de festa: balões gigantes, música ao vivo e coreografias dão o tom do cortejo natalino. A programação começa às 16h e vai até às 18h, com entrada gratuita e limite de até 5 mil pessoas.

Quatro balões de grandes proporções compõem o desfile: FelizCidade e Estrela, ambos com 3,5 metros; a Bola de Natal, com 5 metros; e o Papai Noel, que domina o trajeto com seus 7 metros de altura. O cortejo reúne 56 participantes distribuídos em quatro alas, três alegorias e uma banda de 24 músicos, responsável por uma seleção de músicas natalinas tocadas com metais e percussão.

A apresentação também traz figuras clássicas do Natal, como Papai Noel, Maria, José e os Três Reis Magos, interpretadas por atores. Entre os carros alegóricos, aparecem um trenó e um urso cenográfico.

Como é o desfile de balões em Nova York?

Essa tradição, com quase um século de existência, é o ponto de partida do espírito natalino na cidade de Nova York. Toda manhã de Ação de Graças, os icônicos carros alegóricos e balões que compõem o Desfile de Ação de Graças da Macy’s percorrem a Central Park West e a Sexta Avenida. Os melhores lugares para assistir ao desfile costumam ficar lotados nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, mas é possível ver os balões de perto no Upper West Side na véspera.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

