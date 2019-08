A capital paulista teve crescimento forte em termos de vendas e lançamentos de imóveis residenciais novos no mês de junho, conforme pesquisa divulgada ontem (8), pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP).

As vendas de imóveis residenciais em junho de 2019 foram de 6.319 unidades, montante 176% maior do que no mesmo mês do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses até junho, as vendas de moradias totalizaram 36.673 unidades, um crescimento de 32,2% em comparação com as vendas nos 12 meses anteriores.

Os empreendimentos lançados em junho responderam por 9.415 unidades, salto de 218,8% ante o mesmo mês do ano passado. Na soma dos últimos 12 meses até junho, foram lançadas 46.976 unidades, expansão de 46,2% frente aos 12 meses anteriores.

Com esses resultados, a capital paulista encerrou o mês de junho de 2019 com a oferta de 23.033 unidades disponíveis para venda, considerando projetos na planta, em obras e recém-construídos. Esse estoque é 13,4% maior do que em maio e 31,2% superior a junho de 2018.

Parte do crescimento do mercado imobiliário pode ser explicada pela base mais fraca de comparação, pois a economia brasileira foi paralisada pela greve dos caminhoneiros entre maio e junho do ano passado, criando sensação de insegurança que reduziu o ritmo de negócios imobiliários.

O Secovi-SP revisou ainda suas projeções para os lançamentos de imóveis na capital paulista neste ano. A estimativa é que o mercado encerre 2019 com patamar entre 37 mil e 41 mil unidades lançadas, alta de até 10% em comparação com 2018.

No começo deste ano, o Secovi-SP previa estabilidade nos resultados. Os lançamentos no acumulado em 12 meses até junho de 2019, no montante de 46,9 mil unidades, foram o recorde da série histórica do Secovi-SP, iniciada em 2004. O pico anterior havia ocorrido em junho de 2008, com 42,6 mil.

"Fomos surpreendidos pelo volume de lançamentos em junho. Isso não está dentro da normalidade", afirmou o economista-chefe do Secovi-SP, Celso Petrucci, durante apresentação da pesquisa.

Após o pico de lançamentos e vendas no meio do ano, Petrucci acredita que os negócios voltarão para um patamar mais próximo da média histórica. "O resultado mais pujante de junho foi pontual e não acredito que vai perdurar nos próximos meses", admitiu o economista.

Na sua avaliação, as quedas sequenciais das taxas de juros do financiamento imobiliário foram essenciais para levar ao mercado muitas pessoas que ainda estavam em dúvida se valia a pena comprar um imóvel para morar ou para investir.