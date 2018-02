A pesquisa mensal ACVarejo, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), aponta que o volume de vendas do varejo paulista aumentou 3,5% nos 11 primeiros meses de 2017 em comparação com igual período do ano anterior. “Há uma consolidação da retomada do comércio, que deverá prosseguir de forma cada vez mais intensa nos próximos meses, em resposta ao progressivo crescimento da renda, do emprego e do crédito”, comenta o economista Marcel Solimeo, diretor do Instituto de Economia Gastão Vidigal/ACSP. / Da Redação