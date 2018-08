A retaliação do governo norte-americano à Turquia começou a partir da união do país ao Irã após o abandono do acordo nuclear com o país do Oriente Médio por parte dos Estados Unidos. As ações de Donald Trump, assim como a resposta da própria Turquia, vieram como forma de represálias comerciais, o que culminou em fortes impactos na lira turca. A moeda da Turquia já registra queda superior a 40% ante o dólar ao longo de 2018, fazendo com que o Banco Central turco trouxesse, na semana passada, medidas para tentar conter tal desvalorização. Por aqui, somado ao ambiente de incertezas políticas domésticas, o real atingiu ontem, pela primeira vez desde 2016, o nível dos R$ 4.