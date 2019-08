Por Akanksha Rana

(Reuters) - Um aumento nas ações de tecnologia elevava Wall Street nesta quinta-feira, depois de a China parecer esperançosa acerca de uma resolução para a longa disputa comercial com os Estados Unidos, aliviando os temores dos investidores quanto ao risco de recessão.

Às 11:41 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,86%, a 26.259 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 1,0762%, a 2.919 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 1,4%, a 7.967 pontos.

O Ministério do Comércio da China disse que os dois lados estão discutindo a próxima rodada de negociações programada para setembro e espera que as autoridades norte-americanas possam cancelar as tarifas adicionais planejadas para evitar uma escalada nas tensões, elevando o sentimento e impulsionando as ações globais.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em entrevista à Fox News que as negociações comerciais estão agendadas para quinta-feira, "em um nível diferente".

Ações de tecnologia, sensíveis a tarifas, saltavam 1,68%, impulsionadas por ganhos na Apple e na Microsoft.

"Estamos vendo um tom mais suave que está dando esperança aos investidores", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities. "Talvez as negociações de setembro possam trazer algumas conclusões frutíferas e algum progresso que possa resultar na redução de tarifas ou na conclusão séria de um acordo comercial."

Os principais índices de Wall Street estão a caminho de registrar seu pior desempenho mensal desde uma venda generelizada em maio, motivados pelas preocupações de que as tarifas retaliatórias levem a economia global a uma recessão.