A Adyen – plataforma global de pagamentos – anuncia a chegada oficial de seus terminais de pagamento para varejo físico no mercado brasileiro. Os terminais estarão disponíveis em maio para toda a rede de clientes da empresa.

Segundo Jean Christian Mies, presidente da Adyen para a América Latina, isso significa que os mais de 50 milhões de consumidores brasileiros já impactados pela Adyen poderão ter uma experiência totalmente livre de barreiras na hora de comprar, independentemente do canal e do método para pagar. "Ao contrário do mercado tradicional de pagamentos, que ainda está migrando o mindset para o mercado online, a Adyen já chegou ao Brasil em 2011 com uma estratégia totalmente digital. Estamos passando essa experiência por nossos clientes para integração com o mundo físico". diz Mies. /Agências