O Senado marcou para as 14 horas desta quinta-feira, 8, uma sessão não deliberativa para recebimento da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma da Previdência. O presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), fará a leitura do texto da reforma, que após ser aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, passa a tramitar no Senado, começando pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A Câmara concluiu na quarta-feira, 7, à noite a votação do segundo turno da PEC da reforma da Previdência, rejeitando todos os destaques supressivos.