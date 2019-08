A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais(Anbima) começou a divulgar, nesta semana, preços de referência diários para CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio).

“A Anbima realiza um trabalho de precificação de longa data sempre com o objetivo de ampliar a transparência do preço dos ativos, o que auxilia nas negociações e estimula a liquidez no mercado secundário. E é esse o nosso intuito com os CRIs e CRAs: fornecer informações claras para o mercado, auxiliando na formação de preço desses papéis”, conta o gerente de Preços e Índices da Anbima, Hilton Notini. Ele explica que o ambiente de juros baixos com perspectiva de queda até o final de 2019, tem contribuído para as estratégias de diversificação de carteiras de investimentos. /Agências