A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirma que o leilão de geração que estava marcado para esta sexta-feira, 31, às 10h, está suspenso devido a uma liminar na Justiça. Em comunicado, a agência diz que as instituições responsáveis pela organização e realização do leilão para compra de energia a partir de 2024 estão atuando na esfera judicial para garantir a manutenção do leilão e que os participantes do leilão serão informados sobre o novo horário "assim que a questão for definida".

Mais cedo, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que ainda aguardava intimação para estudar o recurso cabível, para reverter a decisão do presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), desembargador André Fontes, que ontem suspendeu o certame.