Com o crescimento das vendas de veículos no Brasil, a ociosidade das fábricas tem caído, afirmou o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale. Ele espera que o ano termine com ociosidade de 39%, contra um pico de 50% durante a crise econômica.

A indústria automobilística brasileira tem capacidade para produzir cerca de 5 milhões de veículos por ano, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. A expectativa de produção para este ano é de 3 milhões de unidades.