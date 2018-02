Os investimentos realizados pelos ministérios e órgãos do governo federal tiveram mais um corte de 32% em 2017, em relação a 2016, para R$ 46,1 bilhões. Desde 2014, a União vem diminuindo o nível dos seus aportes como uma das maneiras de ajustar as suas contas. Naquele ano, os investimentos chegaram a totalizar R$ 96,7 bilhões, ou seja, praticamente metade de tudo o que foi aportado em novos projetos e obras públicas no ano passado. Os gastos de custeio, por sua vez, caíram 11,7%, para R$ 313 bilhões, ao passo que a despesa com pessoal teve alta de 6,5%, a R$ 287 bilhões.