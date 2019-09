Autoridades da Arábia Saudita consideram a possibilidade de adiar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações da Saudi Aramco Oil Co. após os ataques do fim de semana a instalações da petrolífera estatal, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

O atentado de sábado (14) à refinaria de Abqaiq interrompeu a produção de 5,7 milhões de barris diários de petróleo. Ontem, circularam informações de que a estatal planejava retomar um terço da produção até esta segunda-feira e normalizar a oferta nos próximos dias, com o uso de petróleo estocado e de outras instalações. Mas a refinaria em si sofreu graves danos e a retomada total das operações poderá exigir semanas, dizem as fontes.

A Saudi Aramco pretende lançar o IPO em duas partes, com a venda de uma fatia na bolsa local e, posteriormente, com uma listagem internacional de ações, afirmam as fontes. Fonte: Dow Jones Newswires.