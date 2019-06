A recessão econômica na Argentina teve continuidade nos três primeiros meses deste ano, um período que configurou o quarto semestre consecutivo de declínio econômico, de acordo com informações do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) do país. O Produto Interno Bruto (PIB) mostrou que a economia argentina apresentou contração de 5,8% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2018, e recuou 2,0% na comparação com os três meses imediatamente anteriores.

O resultado veio ligeiramente pior do que o esperado por analistas consultados pela Trading Economics. Na comparação anual do primeiro trimestre, a expectativa era de que o PIB argentino apresentasse contração de 5,7%. Já em relação ao quarto trimestre de 2018, analistas esperavam recuo de 0,8%.