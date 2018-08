A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 129,615 bilhões em julho, um aumento real (já descontada a inflação) de 12,83% ante o mesmo mês de 2017. O resultado dos próximos meses, entretanto, poderá ser afetado pela volatilidade do dólar.

Julho foi o oitavo mês consecutivo de crescimento real nas receitas em relação ao ano passado. Comparado a junho deste ano, houve aumento de 16,54%. No ano, a arrecadação chega a R$ 843,870 bilhões, com expansão de 7,74% ante igual período de 2017. Os números foram divulgados ontem (23) pela Receita Federal.

As receitas administradas somente pelo fisco chegaram a R$ 118,723 bilhões em julho, com crescimento real de 8,38%. É o maior valor para o mês desde 2013. De janeiro a julho deste ano, o valor ficou em R$ 808,032 bilhões, com uma elevação de 6,38%.

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, explicou ontem, em coletiva à imprensa, que o recolhimento de impostos de julho foi impactado pelo desempenho da indústria no mês passado, em recuperação após a greve dos caminhoneiros.

“O aumento nas vendas de bens também ajudou na arrecadação de julho, bem como as vendas nos serviços. Chamamos a atenção também para alta no valor em dólar nas importações”, afirma.

Malaquias também destacou o avanço de 103,95%, para R$ 10,891 bilhões, contra julho de 2017, nas receitas administradas por outros órgãos – sobretudo royalties. “Também houve uma alta expressiva na arrecadação de royalties de petróleo, devido ao aumento do preço internacional do barril e à variação do dólar”, diz.

Segundo o professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Jefferson Nery do Prado, o programa de renegociação tributária tem gerado impacto positivo na arrecadação. “Ao longo do ano, o governo fez medidas que impulsionaram a renegociação de pagamentos de impostos, o Refis, que vem contribuindo com a arrecadação ao longo do ano”, comenta ao DCI.

Ainda segundo Malaquias, o desempenho favorável de julho também foi puxado pelo melhor resultado das empresas. A arrecadação do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – tributos ligados à atividade – subiu 28% no mês passado.

De acordo com especialistas, o comportamento do dólar, que vem apresentando alta nos últimos dias, será a principal influência na arrecadação dos próximos meses. “Uma vez que os indicadores econômicos permanecem quase estatísticos por conta das eleições, a arrecadação pode oscilar nos próximos meses”, diz Nery.

O professor de economia do Insper, Alexandre Chaia, destaca que essa influência do câmbio será maior nos meses de agosto e setembro. Para ele, o segundo semestre de 2018 poderá apresentar desaceleração.

“Os próximos meses serão bem conturbados, graças ao cenário externo e o desaquecimento da economia. A tendência, então, é não termos altas maiores. A arrecadação continuará acima do que era ano passado, mas com menor crescimento real”, afirma.

A professora de Economia da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), também avalia que o impacto do dólar poderá provocar novos avanços no recolhimento.

“Como a indústria brasileira depende de forma significativa das importações, não se estranha o fato de que podemos ter altas de arrecadação advindos desse grupo. No entanto, esse movimento tem alcance limitado, e não consegue perdurar por tanto tempo. O aumento da arrecadação só acontecerá de forma sustentável se o país voltar a crescer de maneira consistente”, conclui.

Para Malaquias, a abertura de 47 mil postos de trabalho em julho, conforme dados recentes divulgados pelo Caged, mostra que a economia brasileira está reagindo bem.