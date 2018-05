BRASÍLIA (Reuters) - A arrecadação do governo federal registrou alta real de 7,83 por cento em abril sobre igual mês do ano passado, a 130,806 bilhões de reais, divulgou a Receita Federal nesta segunda-feira, no melhor resultado para o mês desde 2014.

O dado também veio acima de estimativa de 128 bilhões de reais apontada em pesquisa Reuters junto a analistas.

(Por Marcela Ayres)