A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 24, enfatizou mais uma vez a importância da continuidade do processo de reformas e ajustes que gerem sustentabilidade para a trajetória fiscal futura da economia brasileira.

"Ao reduzirem incertezas fundamentais sobre a economia brasileira, essas reformas tendem a estimular o investimento privado. Esse potencial efeito expansionista deve contrabalançar impactos de ajustes fiscais correntes sobre a atividade econômica, além de mitigar os riscos de episódios de forte elevação de prêmios de risco", considerou o documento.

O Copom ainda reiterou que uma aceleração do ritmo de retomada da economia dependerá também de outras medidas que visam ao aumento de produtividade, ganhos de eficiência, maior flexibilidade da economia e melhoria do ambiente de negócios - como as ações propostas na Agenda BC#.

"Esses esforços são fundamentais para a retomada da atividade econômica e da trajetória de desenvolvimento da economia brasileira", completou o documento.