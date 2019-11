A atividade econômica da região Sudeste avançou 0,6% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 8. De acordo com o Banco Central, "o desempenho no trimestre encerrado em agosto refletiu o crescimento consistente do comércio e as evoluções moderadas dos mercados de trabalho e de crédito, haja vista a estabilidade da produção industrial e do volume de serviços prestados".

No caso da indústria, a avaliação do BC foi de que "a retomada da produção extrativa no trimestre - com forte alta na extração de petróleo - condicionou a estabilidade, tendo em vista a redução na transformação (automotiva e metalurgia)".

O BC também pontuou que, no Sudeste, "o setor de construção tem se destacado na geração de emprego, sugerindo crescimento mais sustentado do segmento".

O BC divulga nesta sexta o Boletim Regional em Belém (PA). No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até agosto deste ano.