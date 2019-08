A Azul saiu de prejuízo para lucro no segundo trimestre. A companhia aérea encerrou o período de abril a junho com lucro líquido de R$ 345 milhões, ante prejuízo de R$ 791,4 milhões no mesmo intervalo do ano passado. Os trimestres anteriores foram ajustados para refletir a adoção das novas normas contábeis do IFRS 16.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 733,2 milhões, alta de 40,4% sobre os R$ 522,2 milhões do segundo trimestre de 2018.

O Ebit, resultado operacional da Azul, somou R$ 339,9 milhões, 69,9% superior aos R$ 200,1 milhões no mesmo período do ano passado,com margem de 13,0%, ante 10,0%.

A receita líquida cresceu 31% para R$ 2,617 bilhões, de R$ 1,994 bilhão antes.

O resultado financeiro líquido foi uma despesa 96,1% menor, para R$ 42,4 milhões.