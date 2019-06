A B3 passou a negociar ontem em sua plataforma, um novo ETF indexado ao Ibovespa, o BOVB11. O produto foi desenvolvido pelo Bradesco Asset Management (Bram).

O produto replica a carteira do Ibovespa, o principal índice do mercado de ações no Brasil, que reflete a carteira teórica composta pelas ações e units de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais. As cotas do ETF são negociadas na B3 de forma semelhante às ações.

“Com a tendência de queda das taxas de juros, surge a necessidade de maior diversificação, e o investimento em ETFs tende a ganhar cada vez mais espaço no mercado financeiro brasileiro”, destacou o CEO da Bram, Ricardo Almeida. /Agências