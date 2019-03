A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 3,673 bilhões em fevereiro, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia.

O resultado ficou dentro do intervalo das estimativas coletadas em pesquisa do Projeções Broadcast, que iam de US$ 3 bilhões e US$ 4,7 bilhões. A mediana das 18 projeções era positiva em US$ 4,255 bilhões.

O saldo foi 22,5% maior do que o registrado em fevereiro do ano passado, quando a balança comercial teve saldo positivo de US$ 2,999 bilhões. Na quinta semana de fevereiro (25 a 28), o saldo comercial foi de um superávit de US$ 651 milhões.

No mês passado, as exportações somaram US$ 16,293 bilhões, uma queda de 15,8% ante fevereiro de 2018. Já as importações chegaram a US$ 12,620 bilhões, um recuo de 21,2% na mesma comparação.

No período, houve um aumento de 10,2% nas vendas de produtos básicos. Já os embarques de manufaturados caíram 32,2%, enquanto as exportações de semimanufaturados decresceram 21,2%.

Pelo lado das importações, houve queda nas compras de bens de capital (-61,9%), combustíveis e lubrificantes (-34,3%), bens de consumo (-11,4%) e bens intermediários (-2,9%).

No acumulado dos dois primeiros meses de 2019, a balança comercial tem um superávit de US$ 5,865 bilhões, que decorre de US$ 34,872 bilhões em exportações e US$ 29,007 bilhões em importações. No mesmo período de 2018, o saldo foi positivo em US$ 5,823 bilhões.