A balança comercial brasileira teve déficit de US$ 552,2 milhões na segunda semana de setembro. O valor alcançado com exportações foi de US$ 4,822 bilhões e o montante com importações atingiu um total de US$ 5,374 bilhões.

Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Em setembro, o superávit acumulado é de US$ 931,913 milhões. Já no total do ano, o superávit é de US$ 32,475 bilhões.

No mês, houve uma queda de 5,15% na média diária das exportações na comparação com setembro do último ano, passando de US$ 1,01 bilhão para US$ 957,869 milhões. No período, houve um aumento nas vendas em Produtos Manufaturados (25,2%) e recuo nos envios para o exterior em Produtos Semimanufaturados (-31,34%) e em Produtos Básicos (-15,23%).

Já as importações registraram alta de 16,39% na média diária em igual comparação. Elas saíram de US$ 742,943 milhões para US$ 864,678 milhões. As maiores altas no período foram de Bebidas e álcool (42,91%), Farmacêuticos (6,29%) e Plásticos e obras (4,34%). Enquanto isso, as maiores quedas foram: Aeronaves e peças (-56,56%), Algodão (-21,24%) e Veíc.automóveis e partes (-21,05%).

O Indicador do Comércio Exterior (Icomex), divulgado ontem pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) também apontou uma queda de 15% na corrente de comércio em agosto deste ano em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Houve queda tanto do valor exportado (13%) como do valor importado (17%). Como as importações recuaram mais, a balança comercial registrou superávit de US$ 3,2 bilhões em agosto. Em termos de volume, as exportações e as importações recuaram na mesma magnitude em relação a agosto do ano passado: -13%.

No mês de agosto, todos os setores contribuíram para a queda no volume exportado. O destaque foi o mau desempenho da indústria de transformação que caiu 10,8%, puxada pelo recuo nas exportações de bens de capital (-58,1%, com influência das plataformas de petróleo), seguido de bens durávei, com recuo de 30,2%.

Se as plataformas de petróleo fossem excluídas da comparação, o recuo das exportações de bens de capital teria sido de 20,1%. As plataformas também influenciaram as importações de bens de capital: o volume importado caiu 43% em agosto ante agosto do ano passado, mas teria crescido 16,3% se excluídas as plataformas. /Estadão Conteúdo