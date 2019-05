Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street fecharam em alta nesta quinta-feira, com balanços corporativos positivos e dados econômicos fortes colocando os investidores em modo de compra, sob a liderança do setor de tecnologia.

O índice Dow Jones subiu 0,84%, para 25.862,68 pontos. O S&P 500 teve alta de 0,89%, para 2.876,32 pontos. E o Nasdaq Composto valorizou-se 0,97%, para 7.898,05 pontos.

Os três índices reduziram os ganhos no final da sessão, para altas de menos de 1%, o que deixou o S&P 500 ainda cerca de 2% abaixo de seu pico histórico, alcançado em 30 de abril.

Embora a escalada da guerra tarifária entre EUA e China continue a ser uma preocupação para o mercado, bons resultados trimestrais de empresas e dados apontando uma economia norte-americana forte ajudaram a acalmar os ânimos.

"Se você olhar para a economia no geral, estamos em uma posição fundamentalmente forte, e isso reforça esse cenário", disse Matthew Keator, sócio-gestor do Keator Group.

Em relação às negociações comerciais sino-americanas, Keator acredita que o pior pode ter passado.

"As coisas precisavam ficar piores antes que pudessem ficar melhores", completou. "Com as tarifas agora em vigor, o governo tem algo para abrir mão."