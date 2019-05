Além de facilitar a entrada de investidores estrangeiros no País e os negócios de exportadores e importadores brasileiros, a modernização da legislação sobre câmbio permitirá no longo prazo que pessoas físicas possam abrir contas em dólar no Brasil.

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, informou ontem que a autoridade monetária planeja um processo longo e gradual de adaptação das leis que regem os processos de compra e venda de moeda estrangeira no Brasil.

A chamada "conversibilidade" total do real deverá ser possível apenas daqui a dois ou três anos. "As leis cambiais brasileiras são bastante ultrapassadas e têm muita rigidez. O sistema atual tem um alto custo para os investidores estrangeiros, principalmente nas operações de longo prazo, o que não faz sentido", afirmou. "Buscamos universalizar o acesso aos instrumentos brasileiros. Hoje, uma fintech (startup financeira) que não atua o Brasil não tem acesso ao sistema. Se tivéssemos moeda conversível de forma simples, fintechs do exterior poderiam atuar melhor no Brasil", disse.

Segundo Campos Neto, a conversibilidade do câmbio – aliada à estabilidade econômica e de juros – fará com que o Brasil tenha uma moeda regional, com forte demanda nos países vizinhos. De acordo com ele uma minuta de projeto de lei deverá ser apresentada pelo BC em breve. O presidente confirmou ainda que a conversibilidade da moeda possibilitará que pessoas físicas tenham contas em dólares no Brasil ou em reais no exterior. /Estadão Conteúdo