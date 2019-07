Por Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Inter contratou as unidades de banco de investimento do JPMorgan, do Banco BTG Pactual, do Banco Bradesco SA, do Goldman Sachs e do Banco Santander Brasil SA para coordenar uma oferta de 1 bilhão de reais de ações, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

A Reuters informou em junho que o Banco Inter estava buscando um aumento de capital de até 1 bilhão de reais para impulsionar seu crescimento. A instituição tem planos de lançar um super aplicativo, com serviços que vão além dos bancários, como viagens, entrega de alimentos, saúde e entretenimento.

As ações terão seu preço fixado ainda neste mês, acrescentou a fonte. As ações da empresa, listadas na bolsa de São Paulo, acumulam valorização de 68% este ano.

O Banco Inter não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O jornal Estado de S. Paulo divulgou as unidades de banco de investimento contratadas pelo Banco Inter mais cedo nesta quinta-feira.