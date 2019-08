O Pan é o primeiro banco brasileiro a lançar a campanha “Não me Ligue”. Os clientes poderão cadastrar seus telefones fixo e móvel no site da companhia para que não recebam propostas de crédito consignado indesejadas.

O público-alvo são os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O aposentado ou pensionista que não desejar receber ligações deve se cadastrar no site da campanha. O prazo para o bloqueio de cada telefone registrado é de até 30 dias após a solicitação.

“O nosso objetivo é que os clientes tenham uma experiência de atendimento respeitosa, transparente, ágil e de qualidade. O crédito consignado é um produto excepcional, com taxas baixas, mas só deve ser oferecido a quem realmente tem interesse”, diz o diretor comercial do Banco Pan, Alex Sander Moreira Gonçalves. /Agências