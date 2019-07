O Banco Sicredi liderou em junho o Ranking Top 5 do Banco Central (BC) para a taxa de inflação de curto prazo medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

No mês passado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 10, a inflação medida pelo IPCA fechou em 0,01%. A previsão do Sicredi enviada ao BC para junho reservou um desvio médio de apenas 0,0633 ponto porcentual em relação ao índice efetivo.

No mês passado, quando o IBGE divulgou o IPCA de maio, o Sicredi já havia sido o vencedor do Ranking Top 5. O IPCA naquele mês fechou com alta de 0,13% e a previsão do banco tinha guardado um desvio médio de apenas 0,073 ponto porcentual em relação ao dado oficial.

No ranking de curto prazo, avalia-se a precisão das projeções com defasagem de cerca de um mês em relação à publicação do indicador, analisado nos últimos seis meses.

O segundo lugar no ranking do BC em junho foi dividido entre Banco ABC Brasil, Santander, MCM Consultores e Porto Seguros Investimentos. As expectativas destas instituições em relação ao IPCA de junho reservaram um desvio médio 0,0800 em relação ao IPCA.