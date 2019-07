O Santander Brasil anunciou ontem que vai lançar, em setembro, uma plataforma online para que clientes peguem empréstimos usando uma variedade de garantias, incluindo casas a motocicletas. A informação foi confirmada pelo presidente-executivo Sergio Rial. O anúncio vem dias após o SoftBank ter liderado um aporte de US$ 231 milhões na plataforma de empréstimos Creditas, especializada em empréstimos com garantia./ Reuters

Um programa de crédito criado pelo BNDES em meio a um pacote de medidas do governo Jair Bolsonaro (PSL) para acalmar ameaças de greve de caminhoneiros está praticamente parado, segundo a instituição. O programa BNDES Crédito Caminhoneiro, voltado à concessão de empréstimos para manutenção de caminhões e lançado em abril, realizou até agora apenas uma operação de R$ 20 mil, apesar da dotação orçamentária de R$ 500 milhões./ Reuters

O Banco Pan promove em sua plataforma digital, até dia 29, o leilão de 73 imóveis localizados em diversas regiões do País. Segundo o banco, os lances iniciais estão abaixo do preço de mercado e têm melhores condições de parcelamento. Com um sinal de entrada a partir de 20% sobre o valor do imóvel, o comprador poderá parcelar a compra em até 48 meses./ Agências