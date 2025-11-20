Economia

Bancos vão abrir no feriado da Consciência Negra de 2025 hoje?

Data é feriado nacional e altera expediente

Escrito por Anny Malagolini
Nesta quinta-feira, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra em todo o Brasil. Por isso, o comércio pode apresentar mudanças e o expediente dos bancos também deve ser alterado hoje. Veja o que abre e fecha.

Os bancos abrem hoje?

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), neste feriado da Consciência Negra as agências bancárias não vão abrir. Entretanto, áreas de autoatendimento e canais digitais (como aplicativos e acesso pela internet) estarão disponíveis tanto no feriado quanto nos fins de semana.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, 21.

A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional.

Desde 2023, a data passou a ser oficialmente reconhecida como feriado nacional, com a sanção da Lei 14.759/2023 pelo Presidente Lula, reforçando o papel fundamental da data na promoção da igualdade racial e no combate ao racismo estrutural.

Então, a abertura de comércio vai depender de cada cidade. Mas como é época de liquidações, a expectativa é que shoppings e lojas tenham expediente nesta quinta.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

