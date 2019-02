O lucro líquido do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) fechou 2018 com o maior lucro líquido de sua série história, aos R$ 181 milhões. A carteira, porém, ficou aquém do que o esperado, ainda impactada pelos empréstimos às pessoas jurídicas.

O montante corresponde a uma alta de 3,4% em relação ao observado em 2017 (R$ 175 milhões). Considerando apenas o quarto trimestre, porém, o lucro líquido do Banestes apresentou uma queda de 11,7%, de R$ 51 milhões para um total de R$ 45 milhões.

De acordo com o atual diretor-presidente do banco capixaba, Silvio Henrique Brunoro Grillo, dentre os principais itens do resultado, um dos destaques foi a receita com prestação de serviços. Em 2018, a instituição somou R$ 334 milhões no segmento, um aumento de 11,3% em relação a 2017 (R$ 300 milhões).

“Trabalhamos fortemente para incrementar as receitas com serviços. Além disso, tivemos um crescimento de na margem financeira [+6,3%, para R$ 742 milhões], puxado pelo resultado de intermediação financeira”, completou Grillo.

Em 2018, o Banestes entregou 48,7% do lucro líquido aos seus acionistas. O presidente também comentou que o banco registrou uma valorização de 39,5% nas ações de janeiro de 2018 até o último dia 18 e que esse crescimento veio mesmo ante o mandato de prisão do agora ex-presidente Vasco Cunha Gonçalves pela Polícia Federal. A acusação era pagamento de propina. No fechamento de ontem, porém, os papéis do Banestes caíram 0,82%, cotados em R$ 4,84.

Em termos de crédito, a carteira ampliada do Banestes cresceu 2,7% no último trimestre de 2018 ante igual período de 2017, de R$ 5,106 bilhões para R$ 5,873 bilhões. O valor foi 5,3 pontos percentuais menor do que o piso das projeções da instituição para 2018: uma alta entre 8% e 11%. Para 2019, a expectativa (guidance) é de crescimento entre 7% e 10%.

“Ainda esperamos uma melhora da demanda do mercado por crédito, principalmente por parte de pessoas jurídicas”, afirmou o presidente. Ele destaca, ainda, que há espaço para uma queda maior da inadimplência no segmento. O nível de calotes do banco ficou em 2,7% em 2018, aumento de 0,2 p.p. frente a 2017, mas uma queda de 0,9 p.p. ante 2016.

“Do total da carteira de pessoas jurídicas, 87% correspondem por micro, pequenas e médias empresas. São operações pulverizadas e de baixo risco, mas que ainda crescem muito lentamente. Esse cenário deve melhorar com a aprovação da reforma”, conclui.