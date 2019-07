(Reuters) - O Bank of America Corp. superou estimativas para o lucro trimestral nesta quarta-feira, uma vez que a segunda maior carteira de empréstimos dos Estados Unidos se beneficiou de uma economia doméstica saudável.

O BofA também relatou um aumento de 3 pontos básicos em sua margem financeira, para 2,44% no segundo trimestre.

Números de concorrentes nesta semana alimentaram temores de que cortes nas taxas de juros poderiam pressionar ainda mais o lucro ao reduzirem o spread entre o que os bancos cobram sobre empréstimos e pagam em depósitos.

O BofA é o mais sensível dos grandes bancos dos EUA a mudanças nas taxas de juros devido ao seu grande estoque de depósitos e títulos hipotecários sensíveis à taxa.

O total de empréstimos em sua unidade de banco de varejo aumentou 6%, enquanto os depósitos subiram 3%, elevando a receita do negócio em 13%, para 3,3 bilhões de dólares.

"Nós vemos uma sólida atividade de consumo em toda a linha, com os gastos dos consumidores do Bank of America subindo 5% neste trimestre em relação ao segundo trimestre do ano passado", afirmou o presidente-executivo, Brian Moynihan, em comunicado.

O crescimento no negócio de varejo ajudou a compensar a fraqueza na receita de mercado do Bank of America e nos negócios de Wall Street.

A receita ajustada dos negócios do mercado global do BofA, que inclui títulos e ações, caiu 5,7%, para 4,18 bilhões de dólares.

O lucro líquido aplicável aos acionistas ordinários aumentou 10%, para 7,11 bilhões de dólares, ou 0,74 dólar por ação, no segundo trimestre encerrado em 30 de junho. Excluindo itens, o banco ganhou 0,75 dólar por ação.

A receita, líquida de despesas com juros, subiu cerca de 2%, para 23,08 bilhões de dólares.

Os analistas esperavam um lucro de 0,71 dólar por ação e uma receita de 23,2 bilhões de dólares, segundo dados do IBES da Refinitiv.

(Reportagem de Noor Zainab Hussain em Bangalore e Imani Moise em Nova York)